Quel accès à l’emploi pour les personnes handicapées ?

Plus de contrats à temps partiel, moins de chances d’être en emploi que les personnes non handicapées, des périodes de chômage plus longues… l’analyse menée par le service statistique du Ministère du travail met en lumière des données clés pour comprendre la situation des personnes en situation de handicap face au marché du travail.

43 % des personnes reconnues handicapées sont actives en France 2,7 M de personnes (15-64 ans) déclarent bénéficier de la reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie

Voicuelques-unes des conclusions.

Le risque de chômage est 2 fois plus élevé pour les personnes handicapées.

La part des travailleurs handicapés est identique dans le secteur privé et dans la fonction publique.

Un tiers des travailleurs reconnus handicapés est en contrat à temps partiel.

31 % des travailleurs reconnus handicapés en emploi sont des ouvriers.

